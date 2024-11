Roma-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Dopo le fatiche europee Roma e Bologna si sfidano all’Olimpico per la dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno pareggiato 1-1 in trasferta contro l’Union Saint-Gilloise mentre per i rossoblu è arrivata una sconfitta interna contro il Monaco. La panchina di Juric è appesa ad un filo e quella di domani potrebbe essere l’ultima partita nella Capitale. L’anno scorso finì 3-1 per il Bologna e quel successo proiettò la squadra di Motta verso la Champions League.Partita: Roma-BolognaData: domenica 10 novembre

Orario: 15.00Canale Tv: DaznStreaming: Dazn(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Le Fée, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.. Juric.(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.. Italiano.: Juric ritrova Ndicka dopo l’esclusione per febbre di giovedì. Ancora out Hermoso e Saelemakers. In casa Bologna non ci saranno El Azzouzi e Erlic che in questi giorni hanno svolto allenamento differenziato. Out anche Aebischer e Cambiaghi

La partita tra Roma e Bologna sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.: gli utenti potranno assistere alla diretta di Roma-Bologna in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

: la telecronaca sarà affidata a Edoardo Mastroianni, mentre come seconda voce ci sarà Valon Behrami.