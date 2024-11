Romamania: Juric esonero scontato, ma ai Friedkin manca il coraggio di ammettere l'errore. Quando tornano a Trigoria?

Redazione Calciomercato

Così rischia di passare quasi inosservata l’ennesima figuraccia stagionale della Roma, che non solo non ha vinto neppure contro il modestissimo Union Saint-Gilloise, ma ha persino rischiato di perdere come a Verona.e allora è utile riepilogare i risultati di questa stagione da incubo. Appena 4 vittorie in 15 partite per una squadra che ha perso contro l’Empoli in casa, l’Elfsborg e il Verona e non è riuscita a battere Cagliari, Genoa, Monza e Union Saint Gilloise. Un disastro senza precedenti negli ultimi 20 anni,

per chissà quale motivo.di ammettere di aver commesso un altro errore gigantesco esonerando all’improvviso De Rossi per sostituirlo con un tecnico inadatto a gestire una situazione che sarebbe complicata per chiunque.con i giocatori che allena. Quando parla, poi, Juric riesce a fare ancora peggio, descrivendo una realtà che esiste solo nella sua testa.I giocatori sono sfiduciati, impauriti, regrediti in molti casi, nessuno di loro trasmette entusiasmo e molti non vedono l’ora di cambiare aria. Anche le pochissime certezze comecome accade in queste situazioni in cui tutti si fanno trascinare verso il basso.tantomeno un allenatore che ormai aspetta solo di capire quando dovrà togliere il disturbo o un direttore sportivo senza poteri.

. Una società seria avrebbe ingaggiato da tempo un amministratore delegato e cambiato di nuovo allenatore, per provare a dare un senso a una stagione segnata in partenza. I