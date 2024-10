Roma, buone notizie per Juric: Dybala torna in gruppo, ci sarà contro l'Inter

Getty Images

, tornando a essere a disposizione del tecnico della Roma Ivan Juric in vista della prossima partita che vedrà i giallorossi affrontare l'Inter., nel corso degli scorsi giorni,Le visite effettuate dell'argentino ex Juventus avevano evidenziato come non fosse presente alcuna lesione, ma che la problematica del numero 21 fosse solamente un affaticamento.

Dybala si era fermato nella rifinitura alla vigilia del match contro ilper un fastidio al flessore. Una ricaduta del problema che aveva accusato nella partita di Europa League contro. Anche in quel caso nulla di grave, ma aveva saltato per precauzione il Venezia e con l’Elfsborg è entrato solamente nel finale.. Durante la pausa per le Nazionali, ha continuato a lavorare a Trigoria e a svolgere terapie per essere a disposizione contro la squadra di Inzaghi. Missione effettuata con successo, dato che domani il fantasista argentino tornerà ad allenarsi in gruppo insieme al resto dei compagni di squadra.

– L’avvio di stagione di Dybala è stato travagliato: dal possibile addio di agosto ai soliti problemi muscolare.Il suo rinnovo di contratto è legato alle partite che farà quest’anno:. Non appena scatterà il rinnovo automatico, il suo ingaggio salirà a 9 milioni di euro a stagione. Una cifra considerata troppo alta dal club e per questo il suo addio la prossima estate è altamente possibile.