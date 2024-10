Roma, in attacco si salva solo Dovbyk. Da Dybala a Soulé: i numeri di un reparto che fatica

L’inizio di stagione dellaè stato caratterizzato da un saliscendi di emozioni e da risultati non entusiasmanti. Il ribaltatone in panchina che ha portato all’addio die all’arrivo di Ivannon ha ancora dato i risultati sperati. I giallorossi faticano a fare punti e soprattutto aUn dato tutt’altro che positivo. Per ritrovare uno score peggiore occorre avvolgere il nastro e tornare alla stagione 2001/2002. L’annata post terzo scudetto iniziò nel peggiore dei modi e furono solamente 6 le reti messe a segno. In mezzo c’è anche una dose di sfortuna: laè seconda per(5). L’ultimo a Monza di Manu

– Il pacchetto offensivo dellasta avendo diversi problemi e l’unico a salvarsi è Artem. Il grande colpo della campagna acquisti giallorossa sta dimostrando il suo valore. Sono giài gol in campionato che diventano 4 con quello in Europa League contro l’Athletic Club.e si sta caricando la Roma sulle spalle. Ma non basta.: “Dobbiamo migliorare negli ultimi metri”. I dati raccontano di una squadra che è poco precisa. Infatti, i giallorossi sono(117) ma

. Servono anche i gol degli altri attaccanti. I due argentiniper ora stanno facendo troppo poco. La Joya dopo un’estate turbolenta ha deciso di rimanere nella Capitale. Fino a questo momento ha realizzato solamente una rete su calcio di rigore. Ha saltato le ultime due con Venezia e Monza per un fastidio muscolare.. È ancora a secco sia di gol che di assist e deve dare qualcosa in più.

. Un bottino misero per una squadra che ha tanta qualità e deve necessariamente puntare a tornare in Champions League. Sono a secco di gol anche. Il primo è out per un problema al polpaccio sinistro e potrebbe saltare la sfida con l'Inter. Inoltre, nelle prime giornate è rimasto fuori per un ritardo di condizione. Anche il capitano giallorosso ha saltato qualche partita per dei problemi fisici e non è riuscito a trovare il gol. È finito nell’occhio del ciclone dopo l’esonero di Daniele De Rossi e deve riconquistare la fiducia dei tifosi a suon di buone prestazioni in campo. Tra i giocatori offensivi c’è ancheche è da poco rientrato in gruppo dopo esser finito fuori rosa per il mancato trasferimento al Galatasaray. Adesso le partita stanno anche discutendo per il rinnovo del contratto con Ghisolfi è stato uno dei primi a spingere per il reintegro.