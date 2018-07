La Roma ha perso Malcom, ma non ha perso le speranze di regalare un attaccante di talento a Di Francesco. Monchi, dopo la batosta inaspettata, si è messo già al lavoro per non perdere ulteriore tempo. Tra nomi vecchi e volti nuovi, ecco la lista dei desideri del direttore sportivo spagnolo



FLORIAN THAUVIN - Un vecchio pallino di Sabatini, che a Marsiglia ha trovato un altro estimatore: Rudi Garcia. Fresco campione del mondo, Thauvin ha due grandi pregi: gioca a destra ma è mancino (proprio come Malcom) e ha l’età giusta (25 anni) per fare il grande salto. Dopo 6 stagioni al Marsiglia e una parentesi in Premier, Thauvin potrebbe dire sì alla Serie A. Il club francese lo valuta oltre 40 milioni.



LEON BAILEY - Monchi lo aveva già cercato ai tempi del Genk, e dopo l’esplosione in Bundesliga ora piace ancora di più. Con la maglia del Leverkusen, a soli 21 anni, quest’anno si è affermato tra i migliori giovani talenti chiudendo la stagione con 9 gol e 7 assist. I rossoneri di Germania però sono da sempre bottega carissima e su di lui non faranno sconti.



CHRISTIAN PULISIC - L’americano è ancora acerbo, ma sta giocando una gran tournée negli States. Monchi ha fatto un sondaggio con il Dortmund nelle scorse settimane ma il prezzo dei tedeschi è superiore ai 40 milioni. Il talento è cristallino e dopo una stagione passata tra luci e ombre sembra arrivato il momento per il salto di qualità. Per i giallorossi potrebbe essere anche un’occasione di marketing importante: oltre ad essere brandizzato Nike, negli States è già un idolo, tanto che LeBron James recentemente si è fatto immortalare con una sua maglietta durante il suo viaggio nella costiera amalfitana



EMIL FORSBERG - Non viene da una grande stagione, ma ha giocato un buon mondiale. Il prezzo da 30 milioni è alla portata della Roma e anche l’ingaggio non sarebbe un problema. Giocatore di sicure rendimento, ma dal contributo realizzativo non eccezionale. E’ un’occasione, forse non quella giusta.



DOMENICO BERARDI - Di Francesco lo chiede da tempo, ma Monchi non è affatto convinto. E se Berardi è rimasto a Sassuolo forse un motivo c’è. Rappresenta un po’ la ruota di scorta, ma al momento non è di sicuro uno dei primi nomi della lista.