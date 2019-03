Paulo Fonseca sta per terminare la sua avventura allo Shakhtar Donetsk. E secondo Teleradiostereo è uno degli allenatori messi nel mirino da Pallotta per la prossima stagiona, salvo una difficile conferma di Ranieri. Il tecnico portoghese utilizza un 4-2-3-1 e ha valorizzato in questi anni molti giovani.