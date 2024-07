JEAN-PHILIPPE MATETA

Il nome più "esotico" e in un certo senso anche il più raggiungibile è infine quello di Jean-Philippe Mateta. Quello del centravanti classe 1997 è un nome avanzato nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, che lo individua come soluzione low cost per la Roma. Di nazionalità francese (con passaporto congolese), Mateta è è attualmente in forza al Crystal Palace, con cui ha messo a segno 16 gol nell'ultima stagione di Premier League (19 in tutte le competizioni). Dalla loro parte i giallorossi avrebbero la proposta di un ruolo centrale nel progetto e la prospettiva di giocare in Europa, tutte armi da sfoderare per provare a convincere il francese. Per lui si parla di una valutazione al di sotto dei 20 milioni e quindi sicuramente più abbordabile.