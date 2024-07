Roma, chi c’è in rosa, chi è partito e chi è arrivato: idee e trattative di mercato

DIFESA DA RIFONDARE

Passiamo qualche metro avanti. Mancini e Ndicka, anche se quest’ultimo è stato acquistato a zero e potrebbe ricevere offerte interessanti, sono i pilastri di De Rossi e sono considerati la coppia titolare per la prossima stagione. Un termine – titolare - che non appartiene più a Smalling, che tra lunghe assenze dovuti a infortuni e un rendimento andato sempre più a scemare, non rientra tra le idee dei giallorossi. L’inglese non ha offerte al momento e può anche rischiare di restare in rosa.

Llorente, invece, non è stato riscattato per 5 milioni e, almeno momentaneamente, il suo posto in rosa è stato preso da Kumbulla che è tornato a casa base dopo l’annata al Sassuolo, seppur il pensiero della dirigenza sia quello di monetizzare definitivamente una sua cessione – anche se è legato da un contratto sino al 2027 -.