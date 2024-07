Roma, contatto per Summerville: il prezzo e cosa cambia sul fronte Soulé

Daniele De Rossi ha bisogno di rinforzi in attacco per la sua: sfumato En-Nesyri che va al Fenerbahce, rimane viva la pistaper quel che riguarda le corsie esterne, ma l'argentino rientrato alla Juventus dopo il prestito al Frosinone non è l'unica alternativa.Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i giallorossi hanno avviato i contatti con il Leeds United per, ala olandese originaria del Suriname che ha messo insiemein tutte le competizioni. L'avventura degli Whites in Championship si è fermata nellaper la Premier League, persa contro ila Wembley, ma Summerville è stato eletto. Una mera consolazione, che però testimonia il valore del giocatore, già capace di mettersi in mostra nella stagione 2022/2023 in prima divisione.

- Il Leeds United chiede unamilioni per la sua stella: una cifra simile, un po' inferiore, a quella che serve per Soulé. I due giocano sui versanti opposti del campo, ma è tutto da valutare un eventuale acquisto di entrambi. Per il momento, non cambia molto: lavogliosa di regalare al suo tecnico il primo rinforzo offensivo della sessione di mercato estiva.