Roma, contatto tra i Friedkin e Mancini: Juric sempre più a rischio

. Alla luce degli ultimi risultati e della media punti peggiore degli ultimi 20 anni,, seppur la proprietà della famiglia Friedkin abbia deciso di annullare il volo e non giungere nella Capitale. Tuttavia, Dan e Ryan si stanno già muovendo per un’eventuale sostituzione dell’ex allenatore del Torino.8 novembre, come riporta Sky Sport e com’è stato confermato dal lavoro di Calciomercato.com,L'ex commissario tecnico della Nazionale, raggiunto da Sky Sport, non ha confermato la notizia, ma diventa evidente come lIn casa Roma, sarebbe il secondo esonero stagionale, dopo l’allontanamento di Daniele De Rossi.

Da escludere il ritorno di De Rossi, il nome che sogna la piazza è quello di Massimiliano Allegri, ancor più rispetto a quello di Roberto, visti i trascorsi laziali, seppur l'ex allenatore dell'Inter e del Manchester City. Nel corso delle scorse settimane, sono stati proposti anche Terzic, Sousa, Lampard e Potter, ma tali profili non hanno trovato parere positivo da parte dei Friedkin. Rimane, inoltre (unica motivazione che non sta facendo accelerare la proprietà nella nomina e nella scelta di un nuovo allenatore), da nominare il dirigente che diventerà il prossimo amministratore delegato giallorosso: i profili più chiacchierati, sotto questo punto di vista, sono quelli di Alessandro Antonello dell'Inter e di Giovanni Carnevali del Sassuolo.

