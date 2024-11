Roma, è il giorno dei Friedkin a Trigoria: ore contate Juric, gli scenari e i nomi in ballo

, con ogni probabilità, sarà in panchina nella 12esima giornata di Serie A:-Bologna si gioca domani alle 15, e, un'ora prima dell', di ritorno dai loro viaggi d'affari. L'ultima volta che sono stati a Roma è finita con l'esonero di De Rossi, quindi, anche alla luce degli ultimi risultati e della media punti peggiore degli ultimi 20 anni, il tecnico croato non può essere sereno al riguardo.Adesso, scrive il Corriere dello Sport, l’obiettivo di Dan e Ryan è quello di chiudere il prima possibile l’arrivo di un nuovo amministratore delegato che poi prenderà possesso delle questioni di Trigoria e avrà voce in capitolo sulla scelta di un eventuale terzo allenatore stagionale. La priorità è il dirigente, e il lavoro per trovare il profilo più adatto sta andando avanti con il compito di chiudere la questione entro la fine della sosta. Un risultato negativo anche contro il Bologna, però, potrebbe accelerare le tempistiche per il cambio in panchina.

- Da escludere il ritorno di De Rossi; il nome che sogna la piazza è quello di Massimiliano, ancor più rispetto a quello di Roberto, visti i trascorsi laziali, ma entrambi negano contatti con la Roma. Sono stati proposti anchema non sembrano scaldare i Friedkin. Prima, però, c'è da nominare il dirigente, e i profili più chiacchierati sotto questo punto di vista sono Alessandrodell'Inter e soprattutto Giovannidel Sassuolo.