Roma, cosa aspettarsi a gennaio: dal difensore al vice Dovbyk, con l'incognita Pellegrini

Il mercato di gennaio è alle porte e la rivoluzione annunciata dei Friedkin è pronta a partire. Lasi trova in una posizione di classifica inaspettata e Claudiosta provando a risollevare la squadra.– L’avventura dipotrebbe già essere arrivata al capolinea e. Avrebbe preferito un ritorno in Spagna, ma nelle ultime ore c’è stata un’apertura per il trasferimento in Turchia. In caso di addio, serviranno almeno due innesti per rinforzare il pacchetto arretrato. Piaccionodel Racing edel Las Palmas. Nelle scorse settimane, si era aperto uno spiraglio anche per(attualmente senza squadra), ma è una pista difficile. C’è anche il Napoli, ma l’entourage del giocatore sta lavorando per riportarlo nella Liga spagnola.

su quella fascia ha convinto Ranieri, ma non basta.resta in uscita e. Nel frattempo, sono diversi i nomi sul taccuino: in Serie A piacciono. Il primo ha il contratto in scadenza col Cagliari e conosce bene Ranieri, ma su di lui c’è anche l'interesse del Milan. All’estero piacciono. Quest’ultimo, però, ha una clausola di 25 milioni di euro. Inoltre, anche altre big come Bayer Leverkusen e Barcellona si stanno muovendo. Occhi anche su

- Paulo– per il momento – va verso la permanenza nella Capitale. Ilnon molla, ma la sua idea è chiara: non ha intenzione di lasciare la Roma a gennaio. La permanenza della Joya non cambia i piani per l’attacco.poiché l’ucraino avrà bisogno di rifiatare enon convince. "Guarderò l’Everton con altri occhi", aveva detto Ranieri. E la possibile sinergia col nuovo club dei Friedkin può portare. Anche il Torino lo ha messo nel mirino, più distante la Juve. L’altro nome per l’attacco è quello di

sta trovando poco spazio e su di lui c’è il Betis Siviglia. Il Marsiglia, invece, ha messo gli occhi sudifficilmente saluterà a gennaio, mentre per giugno in pole c’è l’Inter.ai saluti: su di lui Venezia, Empoli e Cagliari. Rischia ancheche potrebbe trovare spazio in prestito.