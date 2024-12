Roma, per Pellegrini l'addio si avvicina: l'Inter adesso ci pensa seriamente

Getty Images

Lorenzoè ancora senza sorriso. Il capitano giallorosso ieri è uscito da San Siro con l’amaro in bocca per la clamorosa occasione sbagliata negli ultimi minuti. E il suo futuro resta un rebus. Si è concluso un 2024 pieno di difficoltà e il contratto è in scadenza nel 2026. Su di lui si stanno muovendo diversi club italiani. Oltre a. Piace ad Inzaghi ed andrebbe a rinforzare un settore già molto forte. L’ingaggio da 4,5 milioni più bonus è un ostacolo e Pellegrini dovrebbe accettare uno stipendio leggermente ridotto. Resta in piedi la pista, mentre non è convinto dall’Arabia Saudita. In estate alcuni club della Saudi Pro League ci avevano provato. Ad oggi in pole c’è l’Inter.

– Ieri contro il Milan Pellegrini è entrato solamente nella ripresa. Ranieri ha parlato di lui nel pre-gara: “Non è contento, questo è normale e guai se lo fosse. Vale per tutti i giocatori: se non giocano e sono contenti significa che non fanno il loro lavoro con passione e non hanno il bambino dentro di loro che li ha portati a fare questo mestiere. È dispiaciuto ma è attaccato alla Roma e cerca di fare il massimo". La situazione è delicata, ma lui per il momento pensa solo a risollevarsi nella Capitale. Poi a giugno si vedrà. Il nuovo anno partirà col bagno d’amore al Tre Fontane. Quasi 3000 tifosi assisteranno all’allenamento di Capodanno. Pellegrini vuole cercare di ricucire il rapporto con i romanisti. Un gol al derby aiuterebbe, ma va verso un’altra panchina.