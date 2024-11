Getty Images

Roma, Cristante: "Ranieri ha esperienza, ma siamo noi a doverci svegliare"

un' ora fa



Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport nel pre-partita di Napoli commentando il pessimo avvio di stagione dei giallorossi e il ritorno in panchina di Claudio Ranieri. Eccole: "Il mister ha tantissima esperienza, sa come uscire da queste condizioni. Dobbiamo però svegliarci noi, dobbiamo sistemare un pessimo inizio di stagione già da stasera".



LA PARTITA - "Dobbiamo trovare compattezza, è fondamentale. Poi, dobbiamo costruire il nostro gioco per far tornare i risultati, ma la compattezza è fondamentale".