Roma, da Zalewski a Shomurodov: cosa può succedere all'attacco giallorosso

Dopo aver chiuso, la Roma non ha intenzione di fermarsi. Ghisolfi deve risolvere i problemi legati al pacchetto offensivo. In questa sessione di mercato sono arrivati Dovbyk e Soulé e ha salutato, per ora, solamente Belotti. Ha rischiato di andare via Paulo Dybala, ma l’argentino ha poi cambiato idea sul gong. Ora sulla lista dei cedibili ci sonoe Zalewski, mentredopo il gol contro l’Empoli può sperare di rimanere in giallorosso.– Tammy è nella lista dei cedibili da giugno. La Roma inizialmente chiedeva 30 milioni di euro, ma offerte concrete ad inizio mercato non ne sono arrivate. Nelle ultime settimane ci ha provato l’Arabia, ma l’inglese non è mai stato convinto di andare nella Saudi Pro League. La pista West Ham si è raffreddata perché il club inglese deve prima cedere ma al momento è bloccato. Lui ha già dato l’ok per il ritorno in Premier League, ma la soluzione Hammers al momento è in stand by. In caso di addio la Roma tornerà sul mercato e l’obiettivo numero 1 per rinforzare l’attacco è. Classe 2005 del Gent. Inoltre con la sua partenza si aprono scenari diversi per. L’uzbeko ha alcune proposte in Serie A ma vorrebbe giocarsi le sue carte nella Roma.

– Nicola ha giocato tanto nelle prime due partite di campionato senza però riuscire a convincere. De Rossi lo ha difeso dopo i fischi ricevuti contro l’Empoli, ma il rapporto con la tifoseria è ormai al capolinea. Nei giorni scorsi era arrivata un’offerta del PSV Eindhoven da 9 milioni di euro.ha subito manifestato le sue perplessità e lo ha detto sia al suo procuratore che al mister. Il polacco vuole rimanere a Trigoria perché si sente al centro del progetto di DDR e sa che potrà ritagliarsi il suo spazio.