Danso alla Roma, ci siamo: quando l'austriaco ha detto no al Napoli e il Lens ha preso in giro gli azzurri

Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied... pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023

Il difensore austriaco è pronto per arrivare in Italia dopo un anno, visto che un anno fa ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il Lens sino al 30 giugno 2027 a fronte della corte serratissima dell'allora Napoli di Rudi Garcia.Nel video pubblicato sui social dalla società transalpina, si poteva notare una musica tipica della tarantella napoletana (in riferimento all’interesse di mercato del Napoli), oltre ad alcuni messaggi che gli avrebbe inviato un “Cortigiano del sud Italia”. Finisce qui? Non proprio. A coronare il tutto un sonoro calcio da parte dello stivale italiano e una scritta finale:Non dagli azzurri, per lo meno...