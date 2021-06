Il Barcellona starebbe pensando a Lorenzo Pellegrini se non si concretizzasse l'acquisto di Georginio Wijnaldum. L'ex giocatore del Liverpool, a lungo seguito anche dalla Roma, sembrava davvero prossimo a vestire la maglia dei blaugrana ma l'inserimento del PSG ha complicato l'operazione. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, la dirigenza del club catalano avrebbe messo in lista proprio il capitano dei giallorossi Pellegrini, considerato come uno dei giocatori fondamentali nella stagione romanista. Nessuna proposta economica è stata formulata ma il profilo piace e non poco.