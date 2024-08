Roma, De Rossi: "Ne arriveranno altri dopo Soulé e Dovbyk, Dan Friedkin si è messo in prima fila"

L’allenatore della Romaha preso la parola al termine dell’amichevole pareggiata per 1-1, a Rieti, contro l’Olympiacos. Il tecnico giallorosso si è soffermato sulla prestazione dei suoi calciatori: “È importante andare dal portiere e tirare fuori gli avversari, ma quando vengono a prenderci continuare a giochicchiare lì nell’area è pericoloso e non serve niente. Sappiamo quello che dobbiamo fare e lo miglioreremo. Il campo era buono ma un po’ lento, quindi non era facilissimo trovare le soluzioni anche se in qualche circostanza siamo usciti bene”., calciatore al centro delle voci di mercato e obiettivo del Milan: “, devo fare le sostituzioni e far giocare tutti gli altri. Non l’ho visto assolutamente fuori tono”., possibile soluzione in tandem in mediana con Paredes: “. Ma prima lui (in riferimento ad un giornalista, ndr) ha detto che le voci di mercato hanno distratto quel giocatore, ma da giugno ad oggi tutti i giocatori sono stati ceduti e venduti, ne abbiamo comprati 150 e ogni giorno esce un nuovo nome da comprare o da vendere. Noi siamo sereni, nessuno mi deve conquistare. Se lo abbiamo preso è perché pensiamo e io penso che sia importante. Se oggi avesse giocato meno bene di quanto ha fatto sarei tranquillo perché so il valore del giocatore. Poi è ovvio che se gioca bene come oggi siamo tutti più contenti.Capisco che è il vostro lavoro, ma non buttiamo tutto all’aria per 45 minuti o 60 fatti meno bene”.dopo l’acquisto di Dovbyk: "Lui e Soulé sono giocatori molto importanti.Non so com’è la percezione da fuori, ma da dentro stiamo faticando per fare questi colpi. Sono state settimane dure sia di lavoro in campo sia di lavoro al telefono, siamo contenti che si siano sbloccate queste situazioni. Alcune si sbloccano più facilmente, in altre come quella di Dovbyk c’è bisogno dell’intervento dell’alto, del presidente Dan (Friedkin, ndr), che a un certo punto si è messo in prima fila e ha sbloccato tutto quanto. Queste cose si risolvono a dei piani al di sopra di noi, lo ringrazio anche per questo”.