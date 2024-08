Roma-Olympiacos 1-1, top&flop: Soulé convince, Abraham con la testa al mercato

I giallorossi adesso partiranno verso l’Inghilterra per il second ritiro della pre-season. La squadra di De Rossi era passata in vantagio grazie alla rete di Lorenzoche ha segnato su calcio di rigore. Sempre su penalty è arrivato il pari dei greci con Rodinei. Questi i top e i flop della partita:– Il terzino spagnolo, riscattato dopo i 6 mesi in prestito della passata stagione, ha disputato un’ottima partita. Sulla fascia sinistra è stato un problema per gli avversari. Per alcuni tratti della gara ha giocato anche in mezzo al campo: è questa la novità tattica della Roma di De Rossi. Proprio da uno slalom per vie centrali dell’ex Lipsia nasce il rigore per la Roma.

– “Nessuno mi deve convincere su un giocatore, se lo abbiamo preso è perché lo volevamo”, così De Rossi ha parlato del centrocampista francese. L’ex Rennes ha giocato una gara ordinata in mezzo al campo, senza sbagliare e con ottimi inserimenti. Si candida ad essere un'ottima new entry nel centrocampo giallorosso.Gli oltre 9000 romanisti presenti a Rieti aspettavano solamente Matias Soulé. L’argentino gioca 69’ minuti di grande calcio. Dribbling, colpi di tacco e passaggi di prima. Ha fatto il suo esordio e ora vuole prendersi la Roma. Ha voglia di fare e di spaccare il mondo. L’argentino vuole dimostrare di valere i 26 milioni più bonus spesi dai Friedkin.

– Tammy Abraham non riesce a scuotersi. L’inglese al centro del mercato giallorosso (piace al Milan) gioca un primo tempo disordinato. L’unico merito è quello di procurarsi un rigore molto dubbio. Adesso con l’arrivo di Dovbyk il suo spazio diminuirà ancora di più e il suo addio a Trigoria è sempre più vicino.– Non è stata una serata facile per gli inglesi giallorossi. Smalling ha ancora i fantasmi della passata stagione ed è rientrato da poco dopo una distorsione alla caviglia. La condizione non sembra essere quella dei tempi d’oro e sbaglia molto in fase difensiva e di impostazione.

– Anche per lui una serata ‘no’. Il polacco nel primo tempo sbaglia due passaggi semplici nel giro di 5 minuti. Poi spreca una bella azione con un cross completamente sballato. Il polacco è sul mercato ma non sono arrivate offerta. Contro il Tolosa aveva disputato una discreta gara mentre oggi è bocciato.