Ecco le parole di Di Francesco a Rai Sport alla vigilia di Fiorentina-Roma



Come è stato il day after di Atalanta-Roma?

Siamo dispiaciuti del risultato per come si era messa la partita, guardiamo il bicchiere mezzo pieno.



Non è la prima volta che succede: come si cura?

Con il lavoro sulla testa dei ragazzi, anche sulla personalità, non si compra.



Come mai non ha messo Schick?

Dovevo togliere Dzeko che aveva fatto due gol e stava facendo bene? Non dimentichiamoci che io ero lo stesso allenatore che aveva fatto il primo tempo in un certo modo.



La Fiorentina segna tanto e subisce.

Siamo simili, segniamo tanto e ne subiamo altrettanti. Dobbiamo migliorare nella difesa, questo è certo.



Dzeko e Schick insieme si può?

Più probabile che giochi uno dei due, stanno raggiungendo una condizione fisica ottimale.



La lista di Paratici.

I pizzini non mi piacciono più di tanto, sono discorsi che fanno comodo per far girare voci. Siamo contenti che Zaniolo giochi con la Roma e ce lo teniamo stretto.



De Rossi può giocare con il Milan?

E’ in crescita, se mi darà risposte positive sarà della partita.



Cosa chiederebbe al genio della lampada?

Prima di tutto la Fiorentina, poi per il mercato ci penserà il direttore non si sa mai…



Bisogna blindare Zaniolo.

Ci penseranno loro.



Siete guariti?

Ci sono sempre meno partite e dobbiamo farle in fretta.