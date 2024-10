Roma-Dinamo Kiev, le pagelle di CM: Dovbyk sentenza. Brilla Baldanzi

Getty Images

Svilar 6 – Sempre decisivo anche nelle partite dove la Roma dovrebbe, sulla carta, dovrebbe concedere qualcosa di meno. A metà del primo tempo salva il risultato su Guerrero. Poi sbaglia l’uscita al 76’ con Popov che di testa sbaglia a porta vuota.6 – Inedita posizione da braccetto di difesa. Juric cambia rispetto al match contro l’Inter e non ripropone la difesa a 4. Gioca una gara ordinata senza mai affondare troppo in avanti.

6 – Stacanovista della Roma e Juric non rinuncia a lui neanche in Europa League. Sempre attento in fase difensiva e quasi mai messo in difficoltà dagli avversari.6 – Schierato titolare per la terza volta di fila dal 1’ in Europa League. Bravo nelle chiusura soprattutto al 70’ su Vanat quando salva un gol.5,5 – Dopo l’errore di domenica Juric lo schiera di nuovo dal 1’. La sua gara inizia con i fischi dell’Olimpico. Sbaglia poco sulla fascia ma non eccelle in quasi nulla. Ancora troppo poco per risanare il rapporto con la tifoseria.

6 – Torna titolare dopo più di un mese. Alla mezz’ora di gioco perde un brutto pallone in mezzo al campo che regala un contropiede pericoloso alla Dinamo. Nel complesso disputa una buona partita (al 54’ Cristante 6: entra tra i fischi, ma non si scompone)6 – Manu come al solito non si risparmia e gioca una gara di corsa e sacrificio. Un po’ confusionario in alcune circostanze, ma la prestazione è più che sufficiente.6 – La stanchezza si fa sentire dopo 11 partite di fila giocate tutte da titolare. C’è anche un po’ di nervosismo e prende un cartellino giallo evitabile

6 – Senza Dybala e Soulé è lui il trequartista. Gioca un’altra grande gara e sfora anche il gol in diverse occasioni (dal 68’Dybala 6: entra e la qualità si alza. A dieci minuti dalla fine serve a Shomurodov un cioccolatino solo da cartare ma sbaglia incredibilmente)6,5 – Titolare al posto da Dybala ed è tra i migliori. Al 22’ conquista il rigore dell’1-0. Un minuto più tardi sfiora il raddoppio. Tommaso è una delle poche note liete di questo inizio di stagione e Spalletti lo osserva per la Nazionale (dal 68’ Pellegrini 6: è subito bersagliato dai tifosi con dei sonori fischi. Sfiora il gol su punizione)

7 – Non aveva mai segnato alla Dinamo Kiev in 6 incontri ma gli bastano 23 minuti per realizzare il primo con la maglia della Roma. Non gioca una delle sue migliori partite ma la firma c’è sempre. (dal 53’ Shomurodov 5,5: sfiora il gol i diverse occasioni e ne sciupa una clamorosa a 10 minuti dal termine)6 – Ieri ha provato a dare la scossa in conferenza stampa, ma le bestie richieste da Juric non si sono ancora viste. Una vittoria che serve solo ad allontanare le voci su un possibile esonero.Neshcheret 6Bilovar 6Popov 6Mykhavsko 5Tymchyk 6

Mykhailenko 5,5Andriyevskiy 6Rubchynskyi 6Vivcharenko;Voloshyn 6,Guerrero 6Shaparenko 6Brazkho 6Kabaiev 6Vanat 6Buyalskiy 6: Shovkovskyi 6