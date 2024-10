Roma-Dinamo Kiev: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Latorna in campo in Europa dopo la brutta sconfitta contro l’Elfsborg. I giallorossi sono costretti a vincere per risollevarsi in classifica che fino a questo momento li vede nelle ultime posizioni con un solo punto conquistato. Il caos societario intanto continua. La posizione di Juric resta sempre a rischio e le prossime due gare saranno decisive. Sia quella contro la dinamo che la partita con la Fiorentina potrebbero segnare il suo futuro. Sullo sfondo c’è sempre l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Daniele De Rossi.

: Roma-Dinamo Kiev: giovedì 24 ottobre 2024: 18.45: Sky Sport Uno, Sky Sport (252): Sky Go, Now: Svilar; Mancini, Hummels, Hermoso; Abdulhamid, Le Fée, Pisilli, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.: Juric: Bushchan; Dubinchak, Mykhvako, Popov, Karavaiev; Shaparenko, Brazhko, Mykhailenko; Voloshyn, Vanat, Kabaiev.: Shovkovskiy: Ivan Juric è costretto a tornare a vincere sia per salvare la panchina che per riaddrizzare il percorso europeo che fino a questo momento ha lasciato a desiderare. Dybala nella giornata di oggi non si è allenato col resto del gruppo e potrebbe riposare. El Shaarawy è ancora out e punta e recuperare per la tarsferta di Firenze

: sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252).: si potrà seguire in diretta streaming su SkyGo, per gli abbonati a Sky, ma anche su NOW, soltanto dopo aver acquistato il Pass Sport.: la telecronaca sarà affidata a Paolo Ciarravano, mentre come seconda voce ci sarà Lorenzo Minotti.