Roma, Dybala in Argentina? La moglie apre: "Se il suo amico vuole che vada, ci andrà"

a 14 anni di distanza dalla sua unica esperienza in patria con l’Instituto ACC, squadra nelle cui giovanili è cresciuto? È un’indiscrezione che è cominciata a rimbalzare, arrivando sino in Italia, dopo le dichiarazioni rilasciate dalla moglie del giocatore,, in un noto programma argentino. Infatti, la compagna del numero 21 giallorosso ha risposto a una domanda riguardante la possibilità che la Joya possa proseguire la sua carriera in Argentina: “"No... Non voglio problemi familiari e soprattutto con mio padre che è del River.", sono state le parole della showgirl.

Una notizia che, attualmente, non sta trovando conferma, seppur il periodo vissuto da Dybala nella Capitale sia tutt’altro che entusiasmante. È un momento che definire turbolento per l’ex Juventus e Palermo (e per l’intera società giallorossa) è dir poco:, dopo il terzo ko consecutivo in campionato registrato nella trasferta di Napoli.che, tra infortuni, fastidi muscolari e un futuro ancora indefinito, non sta riuscendo a incidere come vorrebbe per le sorti della squadra.

L’avventura fra Dybala e la Roma è stata molto vicina a terminare nella scorsa annata, con una chiusura dell’affare con l’Al-Qadsiah saltata praticamente all’ultimo grazie alla volontà decisiva del calciatore di rimanere a Roma., ricordiamo,Il rinnovo, dunque, ci sarà alla quindicesima presenza stagionale, dato che dipenderà, tuttavia, anche dalle partite che faranno i capitolini in stagione. Finora, su 125 partite giocate dalla Roma in questi tre anni, Dybala è a quota 71 per almeno 45 minuti. A Ranieri il compito di gestire Dybala, le cui prime indiscrezioni per un futuro lontano della Roma iniziano a circolare.

