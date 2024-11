Roma, caso Dybala: tre anni di alti e bassi, gli infortuni e la clausola che preoccupa i Friedkin

Getty Images

A complicare ulteriormente le cose in casa Roma, in questo periodo turbolento, tra il terzo allenatore in tre mesi di campionato e una classifica che vede i giallorossi dodicesimi, c’è anche la situazione di Paulo Dybala, con gli infortuni e la clausola sul rinnovo che pesano. L’argentino è a rischio per la partita con il Napoli di domenica 24 novembre per una noia muscolare non ben definita, dato che dagli accertamenti non risultano problemi, ma la Joya afferma di sentire ancora fastidio.