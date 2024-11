Roma, Dybala si ferma ancora: salta il Bologna. Le parole di Juric e le condizioni

Getty Images

Ci risiamo,La Joyanell'ultima giornata prima della sosta di novembre, contro il Bologna. Stavolta non si tratta di un vero e proprio infortunio, ma di un fastidio accusato nel riscaldamento dell'ultima partita, alla quale non ha preso parte contro l'Union Saint-Gilloise in Europa League."Dybala non ci sarà - ha detto il tecnico Juric in conferenza stampa - ha avuto un fastidio.. Non ha infortuni veri, ma sensazioni, dolori, cicatrici che non ti lasciano sereno: ieri ha provato ad allenarsi, è partito un po', ha sentito questo fastidietto e non ci sarà".

Per Dybala, quindi, nulla di grave, ma un altro problema che lo spinge a non giocare per evitare guai ancora più seri., anche perché non rientra nell'elenco dei convocati di Scaloni in Nazionale argentina.