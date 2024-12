Roma, è Allegri la prima scelta di Ranieri per la prossima stagione

Gettyimages

"Stiamo cercando uno bravo. Speriamo poi di non sbagliarlo..."Lo ha detto Claudio, allenatore e prossimamente dirigente della, che attualmente si divide tra la gestione della rosa impegnata in Serie A, Europa League e Coppa Italia e programmazione del nuovo ciclo che lo vedrà coinvolto nella scelta della prossima guida tecnica. Al di là delle battute, Sor Claudio ha ammesso di essere già con la testa alla prossima stagione, che comunque vada a finire questa dovrà essere quella del rilancio dopo il caos De Rossi-Juric tra settembre e novembre.

- Arrivano conferme, anche da una fonte autorevole in materia giallorossa come Il Messaggero, sulla preferenza dell'ex Leicester per il profilo di, libero dopo la fine della sue seconda esperienza alla Juventus nel maggio di quest'anno, con la vittoria in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Perdono quota le soluzioni estere che erano state vagliate dai Friedkin prima di Ranieri: Lampard, Tuchel, Rose. Ma è proprio dall'Inghilterra che potrebbe arrivare l'azione di disturbo maggiore rispetto a questo piano.- Sulle tracce del tecnico livornese,, una sorta di corrispondente anglosassone della Roma per aspettative generate dal mercato e resa effettiva nella prima parte di stagione, in entrambi i casi assai deludente. Gli Hammers con il manager spagnolo Julen Lopetegui stanno faticando moltissimo, ma sono riusciti a scongiurare l'esonero dell'ex Siviglia e Real Madrid vincendo lunedì l'ultima di campionato contro il Wolverhampton.

- Lo stesso Max, presente un paio di giorni fa alla Farnesina per l'inaugurazione della mostra "Sfumature di Azzurro", qualcosina si è lasciato scappare, pur senza sbilanciarsi nell'una o nell'altra direzione:sulla possibilità, mentre, sull'opzione londinese. In ogni caso, sembra che il periodo "al prato" finirà con la fine della stagione in corso...