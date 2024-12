Pupillo di Mourinho alla Roma, Tahirovic vuole tornare in Italia: c'è la Lazio

Getty Images

può tornare in Italia e a, ma non in giallorosso: ora ci pensano gli ex rivali dellaI tifosi della Lupa ricordano bene il centrocampista classe 2003, pupillo diche lo aveva lanciato in Serie A concedendogli l'esordio il 13 novembre 2022 (contro il Torino) e 12 presenze complessive al termine di quella stagione.Nell'estate del 2023 il bosniaco era stato ceduto all'per, ma il trasferimento non ha portato bene al 21enne: 26 presenze complessive con 2 gol e 4 assist dal suo arrivo in Olanda, ma il tecnicolo ha di fatto 'tagliato' e così nella stagione corrente - 2024/25 - Tahirovic è stato impiegato solo in due occasioni, una in Champions League contro la Stella Rossa e una in Eredivisie contro il Willem II.

Il feeling non è sbocciato e per questo ora il giovane centrocampista può lasciare l'Ajax e, dove è sbocciato. E le pretendenti non mancano.- Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, un club su tutti ha manifestato il proprio gradimento per Tahirovic, che da poco si è affidato al Reset Group di Davide Lippi: la, quella che è stata rivale ai tempi della Roma potrebbe diventare la sua nuova squadra.- I biancocelesti non sono gli unici ad aver messo gli occhi su Tahirovic. Il classe 2003 può diventare un'idea anche per lae negli scorsi giorni il suo nome è stato accostato al

Due pretendenti anche al di fuori dei confini italiani:monitorano la situazione del ragazzo.