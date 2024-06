AFP via Getty Images

Roma, è fatta per Sangarè: contratto fino al 2029 e arrivo in settimana

un' ora fa

La Roma sta per festeggiare il primo acquisto del mercato. Secondo quanto riportato da Deportes COPE Valencia, Buba Sangaré è pronto a firmare con i giallorossi un contratto fino al 2029. Il giovane terzino ha la volontà di atterrare in Italia prima di mercoledì, con le due società Roma e Levante che avrebbero chiuso tutta la documentazione per il trasferimento. In questa stagione, Buba ha collezionato due presenze nella Liga 2 con gli spagnoli ai quali andranno circa 1,2 milioni