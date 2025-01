Getty Images

Roma e Lazio possono affrontarsi in Europa League? Possibile derby agli ottavi di finale

8 minuti fa



Tabelloni in salita per le italiane. Come in Champions League, anche in Europa League si profila all’orizzonte uno scontro tra due squadre che rappresentano la Serie A nel torneo continentale. Se al piano di sopra può verificarsi un Milan-Juventus già ai playoff, l’ultima giornata del secondo maggior torneo europeo ha fatto in modo che agli ottavi potrebbe accadere un derby tra Roma e Lazio. Non certo, ma probabile lo scontro tra le squadre di Ranieri e Baroni.



Passati come primi, i biancocelesti sono accoppiati con la seconda, l'Athletic. Una di loro finirà nella parte alta del tabellone mentre l'altra in quella inferiore: attendono di sapere il proprio rivale. La Roma invece è finita quindicesima dopo la vittoria sull'Eintracht. I tre punti hanno spalancato ai giallorossi le porte dei playoff: qui affronteranno - lo si saprà dopo il sorteggio del 31 gennaio - una tra Porto e Ferencvaros. Dovessero passare, si potrebbe dunque andare a Bilbao o restare a Roma per affrontare un derby europeo che promette già di infiammare la città. A definirlo sarà il secondo sorteggio - quello che definirà il torneo dagli ottavi in avanti - e che si terrà 21 febbraio.