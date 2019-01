La Roma pensa a Daniele Rugani per la difesa della prossima stagione. Con Manolas nel mirino del Manchester United, il direttore sportivo giallorosso, Monchi, è già alla ricerca del sostituto e l'italiano classe 1994 sarebbe il profilo giusto. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento il calciatore non è felice del suo impiego alla Juventus.