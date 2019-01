Trenta milioni di euro. Questa la cifra che in totale la Roma dovrà sborsare nelle casse dell'Atalanta per Bryan Cristante, alla quale potrebbero aggiungersi altri dieci milioni, legati ai bonus sulle prestazioni del giocatore.



PAGATO TROPPO? - Il giusto. Considerando le cifre del mercato attuale, quello della Roma può considerarsi un vero e proprio affare. La scorsa stagione, sotto le file di Gasperini è stato tra i migliori centrocampisti della Serie A, ma è stata comunque la sua prima stagione ad alti livelli. D'altronde sono lampanti gli esempi di altri giocatori come Gagliardini, Kessie e Caldara (anche se quest'ultimo non giudicabile visti i guai fisici), i quali una volta chiamati al grande esame non hanno reso come sotto la guida del Gasp. FALSA PARTENZA - La Roma in generale non sta rendendo come tutti si aspettavano prima dell'inizio della stagione, sebbene in Champions League è riuscita a qualificarsi agli ottavi, in campionato occupa il sesto posto in una classifica che nella parte centrale non è mai stata così aperta. Nove squadre in sette punti, permettono ai giallorossi di trovarsi a -9 dal terzo posto ma allo stesso tempo a +5 dal dodicesimo. La gogna mediatica non ha risparmiato nessuno, dalla dirigenza, il più delle volte contestata dai tifosi, al tecnico Di Francesco, a lungo appeso ad un filo. Le prestazioni sottotono di Cristante in un primo momento oscurate dallo stato di forma di Pellegrini, sono poi balzate alla luce, con l'ex Atalanta spesso in panchina in favore di Nzonzi.



DICEMBRE DA URLO - Proprio nel momento di maggiore difficoltà, Di Francesco decide di ridargli fiducia e questa volta viene ripagato. Ottime prestazioni condite da 3 goal e 3 assist solo nel mese di Dicembre sono qualcosa di più di un semplice segnale. Cristante sembra finalmente aver superato le difficoltà iniziali ed esser tornato quello che ha fatto le fortune della Dea nella scorsa stagione. C'è tutto un girone di ritorno per poter dimostrare realmente il suo valore, ma la Roma stessa che era pronta ad intervenire sul mercato invernale per un centrocampista centrale, potrebbe aver trovato nella propria rosa l'elemento mancante. Ad augurarselo non è solo il tecnico giallorosso, ma anche il CT Mancini in ottica Nazionale.