Roma, è un ex-Juventus il super consulente dei Friedkin per il nuovo allenatore

continua a tenere banco e, due giorni dopo l'esonero di, che non è più l'allenatore del club giallorosso, soltanto un mese dopo aver preso il posto di, ancora la proprietà guidata danon ha sciolto dubbi e riserve sulla scelta del suo sostituto che, non richiamando DDR, dovrà essere il terzo tecnico stagionale, il quarto dell'anno solare 2024 considerando il primo esonero di JoséTanti sono i nomi proposti, tanti sono i personaggi che a loro volta stanno bussando alla porta della proprietà e del direttore sportivo Florent Ghisolfi per proporre i propri assistiti. Roberto Mancini, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Vincenzo Montella, ma anche Rudi Garcia, Terzic e Ten Hag sono molti non gli unici, nomi proposti in queste ore e il casting continua.

ma secondo quanto riportato da Tele Radio Stereo oggi è un altro il super consulente a cui la famiglia Friedkin si sta affidando ed è uno con base a Londra dove oggi gli imprenditori texani si trovano. Si tratta di, storico ex-direttore sportivo della Juventus e del Tottenham, inibito a ruoli operativi dopo lo scandalo polusvalenze che ha vissuto con il club bianconero, ma che può ricoprire liberamente il ruolo di consulente.