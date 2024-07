Roma, ecco Enzo Le Fée: è ufficiale, tutti i dettagli

CHI E' ENZO LE FEE, NUOVO CENTROCAMPISTA DELLA ROMA

Mancava solo l'ufficialità, è arrivata:è un nuovo giocatore della, il club giallorosso ha annunciato sui social l'ingaggio del centrocampista classe 2000 che arriva dal- L’AS Roma è lieta di dare il benvenuto in giallorosso a Enzo Le Fée.Il calciatore francese classe 2000, che andrà a rinforzare il centrocampo, proviene dal Rennes ed è cresciuto nel Lorient, dove si è guadagnato la convocazione nelle nazionali giovanili Under 20, 21 e 23.

Nonostante la giovane età, grazie alla visione di gioco, al dinamismo e all’abilità dimostrata sui calci piazzati, Enzo Le Fée si è affermato tra i calciatori più interessanti del panorama calcistico europeo collezionando oltre 130 presenze nella Ligue 1.Benvenuto, Enzo!- Dopo una stagione al Rennes e 35 partite giocate al Rouge et Noir, Enzo Le Fée scoprirà la Serie A. AS Roma e Stade Rennais F.C. hanno concordato il trasferimento del 24enne centrocampista.

Après 35 matchs joués en Rouge et Noir, Enzo Le Fée rejoint la Serie A et l’AS Rome. pic.twitter.com/IJPrlJtKTV — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 10, 2024

Buona fortuna Enzo.- La Roma ha chiuso l'affare con il Rennes e definito gli ultimi dettagli negli ultimi giorni: operazione a titolo definitivo da 23 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Per Le Fée un contratto di cinque anni con i giallorossi, fino al 30 giugno 2029.- Enzo Le Fee ha affidato ai canali ufficiali della Roma le sue prime parole da giocatore giallorosso: "Penso che adesso la cosa più importante sia la fiducia che un club può dimostrarti, per questo la Roma mi ha attratto così tanto. Ho sentito grandi aspettative e una gran voglia di portarmi qui, ovviamente è stato qualcosa di reciproco. Vorrei ringraziare la famiglia Friedkin per la loro fiducia nei miei confronti. Spero di ripagarli sul campo. Darò il massimo per soddisfare tutte le aspettative del club. Mi piacciono la sua energia e il suo amore per il club. De Rossi? Questo è l'aspetto più importante per me. So che da calciatore è stato molto amato qui, credo lo sia anche da allenatore. E' questo che mi spinge a cercare di vincere con questo club: il mister, tutti i giocatori, in particolare i tifosi, davvero incredibili da quel che ho visto. Vorrei ringraziare i tifosi per i loro messaggi di supporto, davvero belli, che mi hanno spinto a scegliere questo club. Vorrei anche ringraziarli per il loro benvenuto in aeroporto. Ho fatto un giro per la città e ringrazio anche i tifosi che si sono fermati a salutarmi. Vedo che tra i tifosi c'è molto amore per questo club, è tutto incredibile qui a Roma".