Dopo aver prenotato l'attaccante spagnolo Pedro a parametro zero dal Chelsea, la Roma cerca altri rinforzi sul mercato. Si ragiona sul possibile sostituto tra i pali di Pau Lopez qualora arrivasse una proposta di 30 milioni: secondo il Corriere dello Sport, in prima ci sono Gollini (Atalanta) e Cragno (Cagliari). Di fronte a una buona offerta potrebbe partire pure Dzeko: il sogno resta Milik, che il Napoli non lascia partire per meno di 45 milioni.