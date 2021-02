Roma in emergenza totale in difesa. Paulo Fonseca nel match di Europa League contro il Braga ha perso per infortunio Bryan Cristante a inizio primo tempo e Roger Ibanez a inizio secondo. Due stop che verranno valutati nelle prossime ore dallo staff medico giallorosso e che si sommano alle assenze di Marash Kumbulla e Chris Smalling, alle prese con problemi muscolari e a rischio anche per la prossima col Benevento. Quattro assenze pesantissime in difesa per la Roma. Al momento Fonseca ha solo Mancini a disposizione e per questo ai suoi lati ha schierato Karsdorp e Bruno Peres.