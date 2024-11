Roma, ora caccia al sostituto di Juric: Mancini in pole, spunta l'idea Rudi Garcia

ed è arrivata. Ivan. Era difficile pensare ad uno scenario diverso nonostante la fiducia dei Friedkin nei suoi confronti arrivata qualche giorno fa: “Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'area tecnica è già iniziata e verrà annunciato nei prossimi giorni”.

– Ora è caccia al sostituito di Ivan. In pole c’è Robertoche ha chiuso il suo rapporto con la nazionale dell’Arabia Saudita.. Ha chiesto almeno due anni e mezzo di contratto poiché non ha intenzione di accettare un contratto di pochi mesi con possibile prolungamento a giugno.- Gli altri nomi sono quelli di. Scartata l’ipotesi Pauloche ha intenzione di continuare in Arabia. Piace anche Vincenzoche però ha un contratto con la Turchia, mentre spunta anche l'idea del ritorno di Rudi, allenatore giallorosso