Roma, le pagelle di CM: disastro Angelino, Dovbyk mai così male

La Roma perde ancora: il ko contro il Bologna brucia e ora la classifica mette paura. Peggiori in campo Dovbyk, Celik e Angelino. Si salva solo El Shaarawy



Svilar 5,5 – Dopo gli ultimi errori in uscita resta in porta al momento del gol del Bologna e Castro da due passi ne approfitta.



Mancini 6 – Scende in campo con la fascia al braccio complice l’assenza di Pellegrini ma è tra i più bersagliati al momento della lettura delle formazioni. È fortunato in occasione del gol del Bologna col pallone che gli rimbalza addosso e va sul piede di Castro. Poi si fa perdonare con l’assist per il pareggio

Ndicka 6 – È il solito pilastro della difesa, sbaglia poco e sfiora anche il gol nella ripresa.

Schierato ancora una volta braccetto di difesa mostra tutti i suoi limiti in marcatura su Orsolini. Sbaglia totalmente anche in occasione del secondo gol: Orsolini rientra sul sinistro e batte Svilar.Sbaglia quasi tutto nel primo tempo. In occasione del gol non è reattivo in copertura e davanti sbaglia sempre i cross o l’ultimo passaggio. Esce anche lui tra i fischi (dal 63’: prima presenza dove fa vedere poco)Dopo la parentesi da difensore centrale in Belgio torna in mezzo al campo. Fischi al momento della lettura delle formazioni e mugugni ad ogni tocco di palla. Un’altra prestazione horror.

Diventato imprescindibile per Juric ed è ancora una volta tra i più lucidi in mezzo al campo. Da un suo ottimo strappo sulla fascia nasce la miglior occasione per la Roma nei primi 30 minuti. Palla in mezzo per Soulé che spacca la traversaTra i pochi a salvare la faccia con una doppietta che però non evita un’altra sconfitta.Schierato ancora una volta sulla trequarti è tra i più attivi nel primo quarto d’ora. È l’unico (insieme a Koné) che strappa appalusi nella prima frazione di gioco (dal 63’

Si è sbloccato contro l’Hellas e ha voglia di spaccare al mondo, ma al 30’ spacca solamente la traversa da buona posizione. Esce tra i fischi ( dal 58’Forse una delle sue peggiori partite da quando è nella Capitale. Non ha mai occasioni per segnare e perde anche diversi palloni.Forse la sua ultima partita sulla panchina della Roma. Le assenze sono tante ma la squadra come al solito non gira. Tantissimi fischi e lo stadio si svuota prima della fine della partita.