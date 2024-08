Roma fermata dall'Olympiacos, non basta il rigore di Pellegrini: 71' per Soulé, esordio anche per Dovbyk

, quello realizzato dopo 17’ dal capitano giallorossoe quello siglato soltanto 5’ più tardi daper i detentori della Uefa Conference League, strappata lo scorso maggio alla Fiorentina.Per la terza volta su quattro in questo precampionato, la squadra di Daniele De Rossi non riesce a portare a casa la vittoria, come era già avvenuto nel pari contro gli slovacchi del Kosice e nella sconfitta di misura contro i francesi del Tolosa, ma. Il calciatore, arrivato dalla Juventus dopo l’ottima stagione disputata a Frosinone,, sempre nel mirino del Milan. 71 i minuti in campo per Soulé, che a partire dal secondo tempo ha potuto condividere il campo col connazionale, inizialmente partito dalla panchina ma poi utilizzato da De Rossi, alla pari di, nei secondi 45.Gli ingressi dei subentranti hanno contribuito a portare più vivacità nella manovra della Roma, che nella prima frazione aveva lasciato l’iniziativa all’Olympiacos., entrato pure lui ad inizio ripresa,, mentre Svilar e la traversa fermano i greci, insidiosi con Chiquinho e Velde. Nei minuti finali dentro anche l’esterno svedese Dahl, altro volto nuovo portato dalla campagna acquisti romanista. Prossimi impegni amichevoli il 6 e 10 agosto contro Coventry City ed Everton.