Roma, idea Sergi Roberto a parametro zero: primo sondaggio

Getty Images

Lanon si ferma più e continua a correre sul mercato e accarezza l'idea di un colpo a parametro zero:Con l'arrivo di Matias Soulé dalla Juventus e, ultimo, Artem Dovbyk dal Girona i giallorossi hanno dato una sterzata importante al reparto offensivo, ora Florent Ghisolfi si concentra sulle uscite (su tutte quella di Tammy Abraham) ma non solo, c'è la volontà di rinforzare le corsie esterne, già rimpolpate dall'arrivo di Samuel Dahl.- Secondo quanto riferito da Relevo infatti, nelle ultime settimane, spagnolo classe 1992 il cui contratto con il Barcellona è scaduto lo scorso 30 giugno: una prima presa di informazioni con l'entourage dell'ormai ex blaugrana, in attesa di conoscere la volontà del giocatore.

- Sul 32enne però non ci sono solo i giallorossi: anche, si legge, hanno avuto contatti per Sergi Roberto come potenziale ingaggio a zero.- Il Barcellona non ha ancora salutato ufficialmente Sergi Roberto, mae così il giocatore si ritrova senza squadra, a due settimane dall'inizio dei campionati.- Sergi Roberto ha quindi lasciato la fascia di capitano blaugrana a, che in un'intervista ad As si è detto dispiaciuto per l'addio silenzioso del terzino spagnolo: "Se ho parlato con lui? L'altro giorno ho cercato di parlargli, ma alla fine non ci siamo riusciti a causa dei telefoni cellulari. La verità è che mi dispiace per lui. È senza contratto e senza squadra, ma l'estate è ancora lunga".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- Quanto guadagnava Sergi Roberto al Barcellona? Stando alle stime di Capology, per la stagione 2023/24 lo stipendio dello spagnolo era di