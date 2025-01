Roma-Fiorentina femminile: formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Getty Images

Il calcio femminile apre il sipario sul 2025 con un big match: il nuovo anno inizia con Roma-Fiorentina.

- La partita è in programma lunedì 6 gennaio alle 15.30, sarà visibile in tv su Sky e in streaming su Now e SkyGo per gli abbonati; telecronaca affidata a Gaia Brunelli con il commento tecnico di Rita Guarino.: Roma-Fiorentina femminile: lunedì 6 gennaio 2025

: 15.30: Sky: Sky e Now: Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Hanshaw; Giugliano, Kumagai, Greggi; Dragoni, Giacinti, Haavi. All.: Spugna: Fiskerstrand; Faerge, Filangeri, Tortelli, Toniolo; Snerle, Bredgaard, Severini; Bonfantini, Vero, Janogy. All.: de la Fuente