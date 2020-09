Ecco le parole in conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Verona-RomaPer il centravanti vedremo. Kumbulla si è allenato solo ieri e oggi, non è pronto per iniziare. Abbiamo un modo diverso di giocare rispetto a come faceva lui al Verona. Però è un ragazzo molto intelligente, ha capito ciò che gli ho detto.Sì, sono d’accordo su questa linea. Stiamo lavorando per acquistare giocatori giovani ma possiamo fare un mix con i più esperti che abbiamo qui. Questo progetto mi piace.Sono d'accordo con questa linea, stiamo provando a portare giocatori giovani ma abbiamo anche giocatori con molta esperienza qui. Possiamo fare un mix ma mi piace questo progettoGiocherà domani e rimarrà con noi perché abbiamo fiducia in lui. Queste settimane ha fatto un lavoro molto positivo, è pronto per aiutare la squadra perché rimarrà con noi quest'annoNon mi ricordo. Dipende dalle situazioni, se non ho altri centrali Kumbulla può giocare. Non è facile per un giocatore giocare dopo essere arrivato due giorni prima perché non sa cosa fa la squadra, come giochiamo ma può succedere se non ho altre alternativeNon è un mercato facile, stiamo lavorando tutti insieme, con Guido e il Presidente, per trovare le migliori soluzioni. E' vero che deve arrivare qualche giocatore e dobbiamo sistemare qualche uscitaVediamo domaniDzeko sta qui con noi, domani sarà in partita. Non ha senso parlare di questo cambio adessoSi, sono fiducioso. Stiamo lavorando per averlo con noi, sono in contatto con Smalling, anche ieri ho parlato con lui. Il giocatore vuole tornare qui e noi vogliamo riprenderlo, spero che nei prossimi giorni sia di nuovo qui con noiMolto. Negli altri campionati non ci sono molte squadre che giocano come Atalanta o Verona, devo capire che giocare contro squadre così è molto diverso, dobbiamo adattarci. Penso che nella scorsa stagione abbiamo fatto due buone partite col Verona, vincendo. Sarà difficile ma dobbiamo capire che questa sarà una partita diversaSiamo pronti per giocare con due sistemi, anche per iniziare con uno e poi continuare con un altroNon è facile qui in Italia avere la palla contro il Verona. Dobbiamo uscire veloci quando recuperiamo la palla perché loro sono molto forti nel momento in cui perdono la palla. Loro reagiscono molto forte, con marcature individuali ed è più difficile fare quello che di solito facciamo in partita. Ma dobbiamo adattarci per giocare in maniera diversa contro il Verona