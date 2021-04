L’otto aprile può definirsi la Pasqua di. Il tecnico portoghese ha vissuto una notte di riscatto e messo la Roma sulla strada delle semifinali. Dopo la vittoriasembrava uno di quegli attori hollywoodiani reduci da un film catastrofico col lieto fine (anche se il finale sarà scritto all’Olimpico giovedì prossimo). Le critiche le accetto ma le invenzioni no. Nessuno mi ha mandato aff…”, ha sbottato dopo mesi di voci. Soprattutto sul suo futuro. A due passi dal museo di Van Gogh si gusta la sua Notte Stellata, un piccolo capolavoro figlio di episodi favorevoli perché se quel rigore fosse entrato oggi staremmo parlando di altro. Ma pure di unadi una squadra che con i fatti ha deciso di seguirlo, e salvarlo proprio come a gennaio.Di Fonseca Dead Man Walking, infatti, si parla ormai da quasi un anno. L’estate ha spostato l’attenzione sull’arrivo dein ma a settembre i rumors di un cambio in panchina erano forti. Con la candidatura di Allegri che rimbombava in ogni angolo di Roma. Paulo si è rimesso in piedi per ricadere però nei momenti clou: a Napoli così come a Bergamo o nel derby. La caduta più deflagrante è stata quella. In quei giorni l’esonero sembrava a un passo congià pronto con le valigie in mano. Sappiamo il finale: rete di Pellegrini al 95’ con lo Spezia e la corsa di Fonseca verso quel gruppo che lo critica ma non lo affossa. Ieri conil copione è stato simile e ora la prospettiva di una semifinale con il Manchester United spaventa ma esalta allo stesso tempo Fonseca. Perché arrivare in una finale europea a 30 anni di distanza dall’ultima volta sarebbe un’impresa che non può passare sotto tracciaDa settimane si parla di, Juric e altri. Il toto allenatore ha travolto Fonseca che però è rimasto signorilmente in silenzio, almeno su questo argomento.scatta in caso di qualificazione in Champions e fin qui nessuno della società gliel’ha offerto a prescindere. L’unica strada da percorrere come fatto finora è quella dell’Europa League che vede sulla strada non solo il ritorno con l’Ajax ma la semifinale con ilVincerla non solo garantirebbe il rinnovo e la Champions ma eleverebbe Fonseca nell’Olimpo dei pochi allenatori che a Roma hanno alzato trofei. Ma paradossalmente non assicurerebbe la permanenza del portoghese. Perché i dubbi che oggi hanno a Trigoria (tranneche lo ha sempre sostenuto) sono diventati i dubbi di Paulo. IE qualche club italiano (vedici sta pensando seriamente. E con una potenziale impresa europea le offerte aumenterebbero. Fonseca potrebbe salutare lo stesso anche perché non avverte la fiducia di tutti a Trigoria.