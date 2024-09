Roma-Galatasaray, ore caldissime per Zalewski: dentro o fuori, o cessione o rinnovo

Getty Images

Sono ore caldissime in casaper l'asse di mercato che si è creato in questi giorni e che porta nellacon i colori del Galatasaray sullo sfondo. Gli emissari del club turco, infatti, sono in forcing per provare a portare in Turchia l'esterno polaccoma ancora mancano gli accordi per chiudere un affare che potrebbe essere anche un punto di svolta per il ragazzo.Il Galatasaray da tempo ha fatto sapere all'entourage del giocatore e alla Roma di volerlo acquistare a titolo definitivo, ma la Roma è pronto a cederlo soltanto dietro a un'offerta significativa che non sia inferiore aiEindhoven, destinazione poi rifiutata dal ragazzo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, questa trattativa porterà inevitabilmente a due scenari contrapposti. O ci sarà addio in direzione Turchia,Dal Galatasaray ha ricevuto una proposta da quasi due milioni di euro netti a stagione per quattro anni. La Roma difficilmente pareggerà la proposta e allora si dovrà capire se e come potrà arrivare la firma.