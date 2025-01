Roma-Genoa, le pagelle di CM: Dybala 100 e lode. El Shaarawy è decisivo. Gioia Masini

AFP via Getty Images

La Roma mette in fila il quinto risultato utile consecutivo. Dybala è sempre protagonista con un assist e va a un passo dal gol colpendo una traversa su punizione. Bene Dovbyk che segna. El Shaarawy entra nella ripresa e trova la rete del sorpasso.6 – Si fa trovare pronto sul tiro di Miretti ad inizio gara. Non può nulla sul gol di Masini.6 – Quasi mai messo in difficoltà dalla sua parte. Una boccata d’aria fresca dopo la furia di Dominguez di settimana scorsa.6 – Sempre preciso negli interventi e annulla Pinamonti. Gara ordinata come sempre (dal 76’ Celik SV)

6,5 – Non esiste turno di riposo per lui e ha voglia di riscattarsi dopo l’errore dell’andata. Decisivo anche con un paio di respinte provvidenziali.6,5– Spina sul fianco della difesa rossoblù e dal suo destro nasce il gol dell’1-0. È un motorino e fa capire a tutti quanto sia importante accelerare col Milan per acquistarlo a titolo definitivo (dal 76’ Pisilli 6: fallisce la chance del poker)6,5 – È in debito d’ossigeno e da un mese gioca con un tutore al ginocchio. Nonostante tutto mette la solita grinta in mezzo al campo e recupera tantissimi palloni. Nella ripresa dà spettacolo con delle azioni in solitaria.

6 – La gabbia dei giocatori del Genoa lo mette in difficoltà nel primo tempo. Ci prova con una punizione da lontano ma non mette paura a Leali.6,5 – Soffre un po’ Zanoli, ma in avanti è imprendibile. Sempre preciso ed entra anche nell’azione del 2-1 della Roma. Nel secondo tempo cresce anche in fase difensiva.7 – Fa 100 con la Roma e accende subito la serata con una traversa su punizione. Nel primo tempo è tra i più vivi e i difensori del Genoa devono commettere più di un fallo per fermarlo. Poi firma l’assist per El Shaarawy. Il terzo gol non gli viene assegnato per l’autorete di Leali (dall’84’ Soulé SV)

5,5 – Ancora titolare per ritrovare il feeling con l’Olimpico. Al 25’ sfiora il gol, ma Leali con una grande parata glielo nega. Poi ci pensa Dovbyk a fare 1-0. È colpevole sul gol dell’1-1: si perde Masini in marcatura (dal 46’ El Shaarawy 7: prende il posto di Pellegrini e trova un gran gol al 60’. Con un colpo di tacco bellissimo fa partire l’azione del terzo gol)6,5 – Dopo 25’ trova il suo settimo gol in campionato. Si fa trovare nel posto giusto al momento giusto ribadendo in rete la respinta di Leali (dall’84’ Shomurodov SV)

Allenatore:6: ha dichiarato di non voler continuare ad allenare il prossimo anno, ma i giallorossi con lui sono rinati. La Roma trova la terza vittoria di fila in casa e riprende fiato in classifica.5,5 – Con un miracolo nega il gol a Pellegrini, poi non può sul tap in di Dovbyk. Poi è sfortunato nell’autogol del 3-15,5 – Buca l’intervento sul cross di Saelemaekers che porta al vantaggio della Roma. Rischia anche con un fallo in area.6 – La sua partita dura meno di mezz’ora. È costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare (dal 30’: rischia con un tocco di mano in area che però non viene sanzionato dall’arbitro).

5,5 – Senza sbavature nel primo tempo poi crolla nella ripresa con la Roma che aumenta i giri del motore5,5 – Gioca nel lato di Saelemaekers e va sempre in difficoltà. Rifiata solamente quando esce il belga.6 – Commette il fallo che porta alla punizione di Dybala: l’argentino è sfortunato e spacca la traversa. Lotta in mezzo al campo vincendo anche diversi contrasti.6,5 - Trova la gioia del primo alla prima da titolare in Serie A con un bel tiro dentro l’area. In mezzo al campo è tra i migliori.

6 – Lotta tanto e si sacrifica in mezzo al campo. E il suo lavoro è ottimo per arginare la Roma in mezzo al campo (dal 68’5,5: mai in partita)6 – Quando può sguscia via ad Angeliño mettendo in difficoltà lo spagnolo che per fermarlo è costretto ad usare anche le maniere forti (dal 68’6: l’esordio all’Olimpico non lo dimenticherà facilmente)5 – Hummels gli rende la vita difficile e trova poche volte la possibilità di essere pericoloso.

6 – Ha la palla dell’1-0 dopo 15 minuti, ma la cestina tirando piano da ottima posizione. Poi è bravo nel trovare l’assist per Masini (dall’85’SV)Allenatore -6: il Genoa con lui ha cambiato pelle, ma la Roma nel secondo tempo sovrasta i rossoblù. La squadra però ha cambiato marcia.