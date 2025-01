Getty Images

Al via ladella Serie A 2024/25 e ad aprire il turno è l'anticipo del venerdì: all'Olimpico, alle 20.45, si giocaSquadre divise da un solo punto in classifica, 24 per i giallorossi e 23 per i rossoblù, che cercano un successo per effettuare il sorpasso.La formazione di Claudio Ranieri arriva da otto punti nelle ultime quattro giornate, ultimo il pareggio per 2-2 a Bologna. La squadra di Patrick Vieira invece, dopo la sconfitta con il Napoli, ha ottenuto sette punti nelle ultime tre gare: vittoria a Empoli, pareggio a Lecce e successo interno contro il Parma nell'ultimo turno.

: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.. Ranieri.: Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti.. Vieira.