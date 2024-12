Roma, Ghisolfi: "Dybala? Se arriva offerta la ascoltiamo. Tre colpi per gennaio"

Il direttore sportivo della, Florent, ha parlato a Mediaset nel prepartita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Tanti i temi importanti trattati a partire dal futuro di Paulo Dybala, delle prossime mosse mercato con l'annuncio di almeno 3 colpi e sulla scelta dell'allenatore per la prossima stagione.- "Non stiamo facendo un buon campionato, siamo in ritardo sui nostri obiettivi e questo dà più importanza alle coppe come la Coppa Italia e l'Europa League.- "Vogliamo giocare con grande aggrssività. Una cosa che non abbiamo visto a Como..."

"Sul mercato ho già detto che vogliamo migliorare la squadra in due o tre posizioni Non vogliamo fare qualcosa solamente per fare. Dobbiamo essere certi che il giocatore che verrà migliorerà la squadra""Per Paulo siamo all'inizio del mercato e quindi sono partiti i rumors. Sappiamo la sua importanza per la squadra e il suo sentimento per la Roma. Se qualcosa arriverà la ascolteremo, ma lui è molto attaccato a noi. Per il momento nessun contatto però c'è stato"."Non faremo un annuncio entro capodanno. Non vogliamo aspettare sei mesi, ma ci vogliamo prendere il tempo per fare una buona scelta. Guardiamo tutti, italiani e non, ma la conoscenza della Serie A sarà importante nella scelta".