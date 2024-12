Roma, Dybala tratta col Galatasaray: l'agente è volato in Turchia

L'assetorna ad incendiarsi dopo gli affari più o meno diretti che hanno visto negli ultimi anni Nicolòapprodare in Turchia earrivare in Italia via Lipsia interrompendo il prestito in Turchia. Quest'estate Nicolaha rifiutato in extremis l'approdo in giallorosso ma ora, fra i due club, potrebbe andare in scena un'operazione ancora più clamorosa e cheNella giornata di ieri un membro del suo entourage, l'agente, è stato in Turchia per incontrare il consiglio direttivo dele secondo quanto riportato da Sports Digitale ha poi assistito live alla partita contro il. L'obiettivo è quello dirisolvendo in un colpo solo anche l'annosa questione contrattuale in atto con la Roma.

al raggiungimento del 50% delle presenze totali nei 3 anni di contratto che si completeranno quest'anno. Ad oggiper far scattare la clausola. L'ingaggio di Dybala questa stagione arriva a toccare i 16 milioni lordi. Con il rinnovo il costo a bilancio raddoppierebbe a oltre 30 milioni di euro.In Turchia assicurano che Dybala gradirebbe la destinazione e il club giallorosso sta spingendo per trovare sul mercato un sostituto all'altezza per l'infortunato Mauro Icardi (infortunio al crociato e stagione già finita). Servirà trattare fra i club eDybala ha unama con solo 6 mesi di contratto rimasti l'idea del club turco è quella di ottenere unanche perché risolverebbe il già citato problema del rinnovo automatico ai giallorossi. C'è tempo e margine, ma la Serie A potrebbe perdere presto uno dei suoi super talenti.