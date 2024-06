Getty

Roma, Ghisolfi vuole Brahim Diaz: la situazione

37 minuti fa



L'ex Milan Brahim Diaz, secondo quanto riportato da Footmercato, è uno di quei giocatori che Ghisolfi, nuovo dirigente della Roma, ha seguito in queste settimane. Il trequartista del Real Madrid ha vinto la Champions League con i Blancos e sarebbe ricercato, in questa sessione estiva di calciomercato, sia dai giallorossi che dal Tottenham. Brahim, però, non avrebbe intenzione di lasciare il Real Madrid, nonostante i pochi minuti che potrebbe avere la prossima stagione, visto anche l'arrivo in attacco di Kylian Mbappé.



Nel corso dell'ultima annata, Brahim Diaz ha disputato 44 presenze con la maglia della squadra allenata da Ancelotti, mettendo a segno 12 reti e mettendo a referto 9 assist tra tutte le competizioni.