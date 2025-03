Roma, Hummels fa mea culpa: "Mi dispiace, errore stupido e orrendo. Ho deluso tutti"

Getty Images

Il difensore tedesco si è macchiato di un grave errore nelquando, al minuto 12 della sfida, ha sbagliato in impostazione e ha poi atterrato l'avversario lanciato verso la porta.che di fatti l'ha persa lì, ben prima del 3-1 finale.Al termine della gara il difensore ha voluto esprimere, a caldo, le sue impressioni sulla gara, ben sapendo di essere stato un protagonista negativo nell'eliminazione della sua squadra. In un post sul suo profilo, ha scritto:. Oggicon un errore semplicemente. Queste partite erano le partite in cui la mia squadra poteva contare su di me, ora mi sono incazzato e costato a tutta la società il sogno di vincere l'Europa League.

Interpellato nel post gara, ancheha voluto minimizzare l'episodio che pure è stato centrale nello sviluppo della gara. L'allenatore dellainfatti ha preferito non puntare il dito contro un solo giocatore e si è espresso così:però bisogna fare i complimenti alla squadra che nelle difficoltà si è unita, è rimasta compatta e non ha ceduto. Le cose si sono poi concatenate, perché abbiamo difeso bene e poi lo abbiamo preso alla fine della prima fazione. Però l'ho detto anche ai ragazzi, noi lo avevamo fatto all'ultimo minuto all'andata e loro alla fine del primo tempo. Peccato perché eravamo convinti di poter fare una bella partita, ma gli episodi vanno da una parte e dall'altra.