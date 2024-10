Roma, Hummels fa polemica sui social: "Foto in campo? Arriveranno, credo"

Lasta vivendo un periodo no. Neanche il cambio di allenatore e il passaggioha smosso l’ambiente giallorosso ee compagni stentano a fare punti in Serie A ed Europa League. Viene contestato dai tifosi il, frutto di pocae che ha portato giocatori che ancora non si vedono in campo. Tra questi, quello che fa più discutere è

Arrivato adal, il tedesco solo pochi mesi fa era il leader difensivo dei gialloneri che sono arrivati in finale die si sono arresi solo al Real Madrid. Arrivato negli ultimi giorni di mercato, l’ex Bayernin maglia Roma e ora scalpita perdopo 4 settimane di soli allenamenti.A testimoniarlo sono anche i suoi post sui social. Molto attivo sul web, spesso il giocatore si è esposto e ha parlato in modo schietto con i suoi followers. Ora il suo ultimo post su Instagram, tra il serio e il sarcastico, sta facendo discutere. Hummels insomma sembra irritato dal non trovare ancora spazio e lancia una frecciatina alla Roma e a chi la sta gestendo.